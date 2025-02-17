التريث كان بسبب دول عربية.. الحكومة العراقية تحسم موقفها من سوريا الجديدة رسميًا

وقال العوادي انه "ما زالت التوقيتات المتفق عليها بين وقوّات التحالف الدوليِّ التي صدرتْ عن اللجنة العسكريَّة العليا قائمةً ولم يحصلْ عليها أيُّ تغييرٍ حتى الآن ابتداء من أيلول 2025".وبين ان "العراق وحكومته كانا سبّاقين بالاهتمام بالواقع السوريِّ الجديد، وصدرتْ عن ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهمّ هو القرار العراقيُّ الجدّيُّ بعدم التدخّل بالشؤون السوريَّة والقبول بما تفرزه المعادلة السوريَّة الجديدة، وقبول أبناء سوريا لواقعهم وإدارتهم الجديدة".وأضاف، أنه "سيزور وزير الخارجيَّة السوريّ أسعد الشيباني لتعزيز العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين الشقيقين الجارين، بينما أعلن وزير الخارجيَّة الدكتور فؤاد حسين أنَّ سيُوجِّه الدعوة لأحمد الشرع لحضور القمَّة العربيَّة في بغداد".وتابع أنَّ "بغداد أرادت التريّث مراعاةً لبعض البلدان العربيَّة أنْ تنجلي مخاوفها، وأنْ تبني الإدارة السوريَّة ملامح مؤسَّساتها المهمَّة لتأخذ دورها، وحصل تطوّرٌ خلال الأسابيع الماضية بهذا المسار، وتأتي زيارة وزير الخارجيَّة إلى لتُحقق الهدف المنشود كمنطلقٍ لبدء علاقاتٍ جديدةٍ قائمةٍ على التعاون والاحترام المتبادل، ولا سيما أنَّ الزيارة ستتناول مجمل الملفات المهمَّة التي تهمّ البلدين".وأكّد العوّادي أنَّ "العراق يرغب بالتعاون الجدّيِّ بين حكومتي بلدين شقيقين جارين أمامهما فرصٌ كبرى في شتّى المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والأمنيَّة وغيرها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.