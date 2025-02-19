السيد الحكيم يؤشر "تفاوتًا" في تقديم الخدمات بين مناطق البصرة

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي داخل مجلس محافظة البصرة، وحضره مراسل السومرية، انه "نتمنى ان يمتد الأعمار إلى المناطق الأخرى في البصرة"، معتبرا ان "تجربة في الاعمار يجب ان تنتقل إلى المحافظات الأخرى".ويؤكد تصريح الحكيم، ما كانت تؤكده نيوز في تقاريرها عن وجود حالة من "اللاعدالة" في توزيع الخدمات والاهتمام والاعمار بالبصرة، فالبرغم من وصف بانها "متطورة خدميا" الا ان التظاهرات المطالبة بالخدمات مستمرة في العديد من الاقضية والنواحي والمناطق، وهو مايؤكد وجود تفاوت في تقديم الخدمة.