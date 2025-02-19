الرحلات الجوية "امتلأت" بالكامل.. مغادرة جماعية لمسؤولين والاف العراقيين نحو لبنان

ونقلت فرانس برس عن في الخطوط الجوية العراقية قوله إن "جميع المقاعد على رحلات الخطوط الجوية العراقية من إلى بيروت محجوزة"، فيما افاد مصدر في شركة طيران اللبنانية، بزيادة الرحلات بين وبيروت اعتباراً من الجمعة حتى الثلاثاء.وتظهر مواقع شركات الطيران أن رحلات الخطوط الجوية العراقية محجوزة بالكامل حتى يوم الأحد، في حين بيعت رحلات شركة طيران بالكامل تقريبا.وقال إنه من المتوقع أن يحضر نواب ومسؤولون عراقيون جنازة نصر الله بشكل خاص، فيما من المتوقع أيضًا أن يشارك ممثلون عن الفصائل العراقية، كما سيتم إغلاق مطار بيروت لمدة أربع ساعات أثناء الجنازة.وقال حزب الله إن 79 دولة ستشارك في إحياء الذكرى، إما رسميا أو من خلال الدعم الشعبي، كما سيقام جنازة الأحد تكريما لهاشم صفي الدين، وهو شخصية بارزة في حزب الله تم اختياره لخلافة نصر الله، قبل أن يُقتل في غارة إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول.وابتداء من يوم غد الموافق 20 فبراير، ستضاعف الخطوط الجوية العراقية الرحلات الى لبنان بواقع رحلتين يوميا، وذلك قبل موعد تشييع السيد نصر الله في 23 فبراير الجاري.