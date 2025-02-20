مجلس القضاء يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو "بما يحقق الغاية الأساسية منه"

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس الموافق 20 /2 /2025 برئاسة رئيس التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق المذكور".وأضاف، أن "المجلس قرر توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".