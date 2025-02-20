من نينوى.. السامرائي يدعو إلى تبني مبادرات وطنية ودولية لإعمار الأماكن الدينية

وذكر بيان للتحالف ورد لـ نيوز، أن "رئيس العزم السامرائي زار كنيسة الطاهرة التاريخية في الموصل، حيث كان في استقباله الأب رائد عادل، كنائس السريان الكاثوليك في الموصل، وعدد من رجال الدين".واطلع السامرائي، بحسب البيان، على "واقع الكنيسة وأعمال الترميم الجارية فيها، مستمعًا إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة لإعادة تأهيل هذا المعلم الديني والتاريخي"، مشيدا خلال الزيارة، "بالإرث الديني والثقافي العريق الذي تزخر به نينوى"، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع".وشدد على "أهمية دعم جهود إعادة تأهيل الأماكن الدينية والتاريخية التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، باعتبارها جزءًا من هوية وتراثها الحضاري".ودعا السامرائي إلى "تبني مبادرات وطنية ودولية لإعادة الأماكن الدينية، وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطياف، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك"، مؤكدًا أن "استعادة نينوى لعافيتها يتطلب تكاتف جميع الجهود لإعادة الحياة إلى معالمها الدينية والتاريخية".