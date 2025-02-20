مجلس القضاء: المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيكون بوابة التعاون مع جميع الدول

وقال زيدان في كلمة له خلال الحفل التعريفي بالمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحضور ممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتابعته نيوز ان "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي باشر عمله بالقضايا الإنسانية الملحة التي راح ضحيتها شعبنا وخصوصاً المكون الأيزيدي"، موضحا انه "تم تأسيس المركز وفقا لرؤية مجلس الأعلى في بناء علاقات قضائية تسهم في تطوير القضائي الدولي بما يسهم في ترسيخ سيادة وحماية حقوق الانسان وكرامته".واضاف ان "المركز سيكون بوابة مع جميع وبشكل مباشر لتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ومصادر تمويله".وأشار زيدان إلى أن "التعاون بيننا ليس خياراً، بل ضرورة لان التحديات مستمرة وتتطلب منا جميعاً عملاً مشتركاً لمواجهة الارهاب والتطرف والعنف والمخدرات وبقية الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في بلداننا".يذكر أن مجلس الأعلى قد افتتح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في 29 /12 /2024، بعد انهاء عمل فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) ليحل بديلا عنه بغية الاستمرار في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب.