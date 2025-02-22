السامرائي يلتقي مسعود بارزاني ويبحثان مستجدات المشهد السياسي

وأكد السامرائي خلال اللقاء على أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين جميع المكونات العراقية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.من جانبه، رحب السيد بارزاني بالسيد السامرائي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية الجهود بين القوى السياسية لخدمة مصالح وتعزيز الاستقرار في البلاد.وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة استمرار والتنسيق بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعراقيين. وحضر اللقاء عدد من النواب قيادات التحالف.