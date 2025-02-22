رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في مباشرة الشركات بكردستان لاستئناف إنتاج النفط

نيوز – سياسي

وجه محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالإسراع في مباشرة الشركات بكردستان لاستئناف إنتاج النفط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني"، مبينا انه "جرى التباحث في أهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد وتلبية متطلبات أبناء شعبنا"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".

من جانبه، أكد بارزاني "استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار".