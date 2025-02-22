الأعرجي يعقد اجتماعا في أربيل لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي، والوفد الأمني الرفيع المرافق له، عقد اليوم اجتماعا في لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين وإيران".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مشاركة وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم".وتابع المكتب، أن "الاجتماع ناقش تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود".