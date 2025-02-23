توجيه من السوداني بمنح "الطبيب المعجزة" وحدة سكنية وجوازاً دبلوماسياً

المكتب الإعلامي لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأحد، الطبيب محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية).وأكد السوداني – بحسب البيان - أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة.