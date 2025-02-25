مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي ويحيله للبرلمان

وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، وأحاله إلى للتصويت عليه".وكان مجلس الوزراء، قد عقد في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس .