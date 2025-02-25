السوداني وروبيو يبحثان مجالات التنسيق بين بغداد وواشنطن

وقال في بيان، "تلقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها".وشهد الاتصال "مناقشة مجالات بين والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر في سياق الاتفاقات الثنائية".وجرى بحسب البيان "استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".