معاون محافظ كركوك يقدم استقالته من منصبه

وقال البياتي في بيان، "إلى أبناء شعب وبالاخص الشعب التركماني أتوجه إليكم اليوم بهذا البيان لإعلامكم بقراري تقديم استقالتي من منصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأن استمراري مع الإدارة الحالية لا تخدم مصالح شعب بالشكل العادل والمنصف، وخصوصا شعبنا التركماني الأصيل".

وأضاف "لقد قبلت هذا المنصب على أمل الحفاظ على مكتسبات التي حققته الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهير من تنظيم وفرض وأن أتمكن من خدمة أبناء بكل أطيافهم وابطال الحشد وقواتنا الامنية وعوائل الشهداء وأن أساهم في بناء إدارة تحقق العدالة والمساواة بين الجميع".