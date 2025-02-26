رئيس الوزراء: العراق يخطو خطوات واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي

وقال السوداني في مصورة لمنتدى أربيل الثالث عن (القلق المتراكم حول مستقبل الأوسط)، إن "الحوارات المفتوحة أصبحت جزءاً من نهجنا السياسي، وأنهينا مرحلة الحروب والصراعات وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار".وأضاف رئيس الوزراء، أن "العراق يخطو خطوات واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي"، لافتا الى ان "حكومتنا ترتكز على سياسة مبدأ أولاً، والعراق بات جسراً للحوار والتعاون واستعاد دوره الريادي في المنطقة".وتابع رئيس الوزراء، أن "العراق منفتح على صعيدين الإقليمي والدولي وهذا نهجنا المستمر في سبيل توسيع الشراكات الاقتصادية"، لافتا الى ان "مشروع طريق التنمية يعد جسراً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يربط آسيا بأوروبا".ولفت السوداني الى ان "العراق على اعتاب مفاوضات مع دول التحالف الدولي لوضع إطار واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب، ولدينا علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضح رئيس الوزراء، "نتطلع إلى إكمال إجراءات استئناف النفط عبر ميناء جيهان"، مبينا ان "المنطقة تمر بظروف ومرحلة تحولات كبرى لم تشهدها منذ عقود".إقليميا، أشار الى ان "غزة ولبنان شهدت حرباً قاسية شنتها قوات الاحتلال مستهدفة فيها كل مقومات الحياة، وعملنا بجد على تجنيب من نار الحرب ودعمنا لبنان وفلسطين بالمساعدات".