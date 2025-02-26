رافضاً تهجير الفلسطينيين.. السيد الحكيم يدين الاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، أشاد بالتقدم الواضح في العلاقات بين الشقيقين، داعياً لبذل المزيد من الجهود لترسيخ هذه العلاقة التاريخية عبر التنسيق على مختلف الأصعدة، لاسيما في الإقليمية والدولية، مما يساهم في تقوية القرار وإيجاد الفرص في ظل التغيرات الدولية المتسارعة.كما ان السيد الحكيم جدد الحرص مع الوزير على أمن واستقرار الشقيقة سوريا وأهمية أن يحصل الشعب السوري الكريم على فرصته في رسم مستقبله بما يضمن له الازدهار، كما أكد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة للحفاظ على السيادة السورية.