السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "يطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة تبلغ 370 مليون دولار".وفي وقت سابق من اليوم، أطلق رئيس محمد شياع السوداني، العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط، وذلك بعد وصوله إلى محافظة المثنى لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية بالمحافظة.