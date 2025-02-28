واشنطن وتل ابيب توجهان فوهة السلاح نحو بغداد.. الضربة ام عقوبات؟

نيوز – دولي

مازال القلق والمخاوف من إمكانية توجيه ضربة الى مواقع في قائم في ظل نشر تسريبات حول نية حكومة ترامب فرض عقوبات على بسبب علاقات اقتصادية مع .

واكد وزير الخارجية فؤاد حسين في لقاء متلفز ان "التهديدات بشأن ضربة إسرائيلية محتملة للعراق مستمر"، مشددًا على "ضرورة الابتعاد عن الحروب والصراعات المسلحة".

وذكر حسين أن "هجمات الفصائل المسلحة على قوات توقفت بسبب التطورات في المنطقة"، لافتا الى أن "نزع سلاح الفصائل يحتاج إلى نقاش داخلي، وأنها لا تشكل تهديدًا لبقاء قوات في العراق".

وأضاف أن توقيت انسحاب القوات الأميركية من لم يتغير، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين وواشنطن. وقال إن طرحت على مسألة وقف استيراد الغاز من إيران، إلى جانب قضايا تتعلق بزيادة الضغط على طهران.

وشدد حسين على أن "العراق يعمل على حماية التوازن في علاقاته مع كل من وطهران"، مشيرا إلى "التزام بالاتفاقية الأمنية مع إيران".

وأوضح أن "موقف بلاده تجاه سوريا غير مرتبط بإيران".

فيما ذكر موقع "فوكس نيوز"، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتجه نحو فرض عقوبات الضغط الأقصى على الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مع وبضمنها العراق"، مبينا ان "العقوبات ستشمل مجموعة مصارف والتحكم باحتياطات لدى البنك الفيدرالي الأميركي".

وأشار الموقع إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على ويتم الاحتفاظ بمئة مليار دولار من احتياطيات البلد في ويمكنها أن تمارس من خلال هذه الأموال ضغطا كبيراً على لإبعادها عن النفوذ الإيراني".

وتابع التقرير أنه "تم منع خمسة مصارف عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأميركي كوسيلة للقضاء على إيران التي تحصل على الدولار"، مبيناً أن "العراق شريان الحياة لوصول إيران إلى العملة الصعبة وقد سعت منذ فترة طويلة إلى تقييد تجاوز طهران للعقوبات من خلال جارتها".