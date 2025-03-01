بعد حادثة زيلينيسكي.. وزير سابق يستذكر موقفا أمريكيا مع مسؤول عراقي في التسعينيات

وقال الجنابي، ان "موقف الرئيس الأوكراني في المكتب البيضاوي ذكرني بموقف وزير الخارجية حينها طارق برفض استلام رسالة الرئيس الأمريكي الخطّية إلى صدام حسين التي قدمها له جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي قبيل الحرب عام 1991".وأضاف انه "لربما كان من شأن التفاعل مع تلك سلباً أو إيجاباً تجنيب والمنطقة الكارثة التي حلت بهما".وأشار الى ان "جيمس بيكر أشار في مذكراته بعنوان "The Politics of Diplomacy" الى لقاءاته مع طارق وقال عنه أشياء كثيرة، ومنها انه شبهه بوزير خارجية أدولف هتلر وقال عنه أنه مصاب بجنون العظمة، وان هذا الجنون متجذر لدى القيادة العراقية وهو ما قاد الى عواقب مأساوية على العراق".واعتبر أن "مغامرة زيلينسكي اليوم وطرده من البيت الأبيض ليس في مصلحة أوكرانيا"، معتقدا ان "أفضل ما سيحدث للرئيس الأوكراني هو حصوله على لجوء سياسي في فرنسا".وشهد البيت الأبيض يوم امس، حالة استثنائية وغير مسبوقة، عندما تجادل الرئيس الاوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه دي جي فانس، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بانه لا يريد وقف اطلاق النار مع روسيا وانه لم يكن ليصمد أسبوعا واحدا لولا الدعم الأمريكي.