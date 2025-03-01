بعد حادثة زيلينيسكي.. وزير سابق يستذكر موقفا أمريكيا مع مسؤول عراقي في التسعينيات

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بدء مفاوضات مكثفة في مصر بشأن اتفاق غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد حادثة زيلينيسكي.. وزير سابق يستذكر موقفا أمريكيا مع مسؤول عراقي في التسعينيات

سياسة

2025-03-01 | 00:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد حادثة زيلينيسكي.. وزير سابق يستذكر موقفا أمريكيا مع مسؤول عراقي في التسعينيات
8,081 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

استذكر وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي، وانطلاقا مما حصل مع الرئيس الاوكراني زيلينيسكي، موقفا أمريكيا سابقا مع وزير الخارجية في زمن صدام حسين، طارق عزيز، معتبرا ان هذا الموقف جلب الويلات على العراق، وقد يجعل الاثار سيئة أيضا على أوكرانيا.


وقال الجنابي، ان "موقف الرئيس الأوكراني في المكتب البيضاوي ذكرني بموقف وزير الخارجية حينها طارق عزيز برفض استلام رسالة الرئيس الأمريكي الخطّية إلى صدام حسين التي قدمها له جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي قبيل الحرب عام 1991".

وأضاف انه "لربما كان من شأن التفاعل مع تلك الرسالة سلباً أو إيجاباً تجنيب العراق والمنطقة الكارثة التي حلت بهما".

وأشار الى ان "جيمس بيكر أشار في مذكراته بعنوان "The Politics of Diplomacy" الى لقاءاته مع طارق عزيز وقال عنه أشياء كثيرة، ومنها انه شبهه بوزير خارجية أدولف هتلر وقال عنه أنه مصاب بجنون العظمة، وان هذا الجنون متجذر لدى القيادة العراقية وهو ما قاد الى عواقب مأساوية على العراق".
واعتبر أن "مغامرة زيلينسكي اليوم وطرده من البيت الأبيض ليس في مصلحة أوكرانيا"، معتقدا ان "أفضل ما سيحدث للرئيس الأوكراني هو حصوله على لجوء سياسي في فرنسا".

وشهد البيت الأبيض يوم امس، حالة استثنائية وغير مسبوقة، عندما تجادل الرئيس الاوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه دي جي فانس، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بانه لا يريد وقف اطلاق النار مع روسيا وانه لم يكن ليصمد أسبوعا واحدا لولا الدعم الأمريكي.
>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

العراق

حرب الخليج

زيلينسكي

البيت الابيض

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-01
Biotic
Play
Biotic
رمضان نظام غذائي، فوائد، تحذير -الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-28
Play
رمضان نظام غذائي، فوائد، تحذير -الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-28
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الارقام تنسف التطمينات .. عجز مالي ام نقص سيولة ؟! - حلقة ١٥ | 2025
13:30 | 2025-02-28
Play
الارقام تنسف التطمينات .. عجز مالي ام نقص سيولة ؟! - حلقة ١٥ | 2025
13:30 | 2025-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-28
واتساب
Play
واتساب
منوع 28-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-28
Play
منوع 28-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-28
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
Play
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
Play
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
Play
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
Play
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آذار ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-03-01
Biotic
Play
Biotic
رمضان نظام غذائي، فوائد، تحذير -الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-28
Play
رمضان نظام غذائي، فوائد، تحذير -الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-28
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الارقام تنسف التطمينات .. عجز مالي ام نقص سيولة ؟! - حلقة ١٥ | 2025
13:30 | 2025-02-28
Play
الارقام تنسف التطمينات .. عجز مالي ام نقص سيولة ؟! - حلقة ١٥ | 2025
13:30 | 2025-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-28
واتساب
Play
واتساب
منوع 28-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-28
Play
منوع 28-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-28
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
Play
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
Play
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
Play
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
Play
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
اخترنا لك
ضوابط بشان الأحوال الشخصية.. لجنة نيابية تعلق على القانون
03:01 | 2025-03-01
"تغطية متبادلة".. نفط الوسط تسكت عن الهرم لـ"حماية دولارات ابناء المسؤولين"
02:12 | 2025-03-01
بعد أكثر من 40 عاما.. العمال الكردستاني يعلن وقف اطلاق النار ويضع شرطًا "لنزع سلاحه"
00:27 | 2025-03-01
السامرائي يهنئ برمضان: ندعو الله ان يعم السلام والطمأنينة ربوع عالمنا
11:38 | 2025-02-28
نشرة السومرية.. البرلمان يحول جلساته الى المساء ومرضى الثلاسيميا يعانون في البصرة
11:22 | 2025-02-28
إمام جمعة النجف يعلق على اقتحام قوات أمريكية لمطار المحافظة
07:14 | 2025-02-28
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.