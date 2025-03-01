بعد أكثر من 40 عاما.. العمال الكردستاني يعلن وقف اطلاق النار ويضع شرطًا "لنزع سلاحه"

وجاء في بيان اللجنة التنفيذية للحزب وتابعته نيوز، أن "نداء القائد عبد الله أوجلان الصادر في 27 شباط بعنوان (نداء السلام والمجتمع الديمقراطي) يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو بكل احترام".وأكد البيان أن "هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم".وشدد على أن "إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية، مؤكداً أن "حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته".أشار البيان إلى أن هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال، مؤكداً أن "الحزب خاض نضالاً تاريخياً كبيراً خلال القرن الماضي في كردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".وأكد حزب العمال الكردستاني أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".وقف إطلاق النار وضرورة التزام الأطراف الأخرىأوضح البيان أنه "استجابةً لنداء القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي، "نعلن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من اليوم، ورغم أي هجمات قد تُشن، فإن قوات الحزب لن تبادر إلى تنفيذ عمليات عسكرية".وأضاف: "تحقيق قضايا مثل نزع السلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال القيادة العملية للقائد آبو".مستقبل الحزب وموقفه من المؤتمر القادمأبدى الحزب استعداده "لعقد المؤتمر وفقاً لطلب القائد آبو، ولكن تحقيق ذلك يتطلب توفير الظروف المناسبة"، مؤكدا ان "لنجاح هذا المؤتمر، ينبغي أن يكون القائد آبو هو الموجه الرئيسي له".شدد البيان على أن "تحقيق نداء السلام والمجتمع الديمقراطي بشكل ناجح، وضمان التحول الديمقراطي في تركيا والشرق عبر حل ديمقراطي للقضية الكوردية، يتطلب توفير الشروط اللازمة لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً وفكرياً وسياسياً".وأضاف: "من الضروري إزالة جميع العقبات أمام رفاق القائد آبو كي يتمكنوا من التواصل معه دون قيود".وأكد أن "نداء القائد آبو ليس نهاية، بل بداية جديدة"، مضيفاً: "كما ورد بوضوح في البيان، هناك العديد من الأمور التي كان ينبغي تنفيذها خلال السنوات الـ 35 الماضية، وخاصةً خلال العشرين عاماً الأخيرة، لكنها لم تُنفذ رغم المطالبات المستمرة، والآن بات من الضروري تنفيذها دون تأخير".ودعا البيان "النساء والشباب بشكل خاص إلى لعب دورهم في هذه المرحلة التاريخية"، مشيراً إلى أن "أهمية هذا النداء تزداد مع اقتراب يوم المرأة في 8 آذار وعيد نوروز".وفي الختام، وجه حزب العمال الكوردستاني تحية احترام لزعيم الحزب عبد الله أوجلان، مؤكداً التزامه "بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والسلام".