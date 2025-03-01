الأعرجي يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف.. هذه أبرز الملفات

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس، اليوم، اجتماعا مع عدد من نواب المحافظين/ أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف / الفرعية في المحافظات، وعدد من المسؤولين في والاستخبارية" .وأضاف المكتب، أن "الاجتماع بحث الإجراءات الأمنية والمجتمعية والقضائية، لمواجهة الحركات المتطرفة والتنظيمات الدينية المنحرفة التي تتبنى الأفكار الدخيلة على وتأثيرها على الأمن الوطني والاستقرار".وتابع المكتب، ان "الاجتماع خرج بجملة من التوصيات المهمة التي توحد جهود المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ بسبب نشاط هذه الحركات".