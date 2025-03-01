السوداني يهنئ بحلول رمضان: سنواصل مهمتنا لإنجاز البرنامج الحكومي

وقال السوداني في بيان ورد لـ نيوز، "نتقدم بالتهاني والتبريكات لشعبنا الكريم، وجميع الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والخير والبركة".وأضاف، "نسأل الله أن يديم فيه نعمة الأمن والسلام في المنطقة والعالم".وأتم "نستنير بهدى أيام هذا الشهر الكريم لنواصل مهمتنا في سبيل تحقيق برنامج حكومتنا، بما يضمه من أساسيات ومستهدفات، وان تتوحد جهودنا من أجل خدمة وطننا الحبيب".