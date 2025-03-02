النفط النيابية: الشركة الكورية "اقصيت" سياسيًا من عكاز لصالح الاوكرانية "الوهمية"

وقالت زينب الموسوي، انه "تم تشخيص موضوع الشركة الأوكرانية العام الماضي وبعد شهرين فقط من توقيع العقد"، مشيرة الى انه "تم التقصي والتوصل الى انها شركة وهمية تملك فقط موقعا إلكترونيا ولا تملك اي موقع على أرض الواقع وايضاً ليس لديها خبرة سابقة في مجال استثمار خصوصًا في حقل عكاز للغازي بمحافظة الذي يعد اكبر حقل في الأوسط".وأكدت أن "هناك جهات سياسية استفادت بشكل كبير من ازاحة الشركة الكورية كوكاز لإحالة لشركة أوكرانية وهمية حيث تم الاستيلاء على ملايين الدولارات ومنذ بداية العام الماضي ٢٠٢٤ وقت توقيع ولغاية الآن الشهر الثالث ٢٠٢٥ لم تتم المباشرة باي عمل يذكر من قبل الشركة الاوكرانية الوهمية".ووقع العراق متمثلا بشركة نفط الوسط مع شركة يوركزم ريسوس منذ شهر نيسان 2024، لتطوير حقل عكاز الغازي بواقع 100 مقمق خلال عام، وصولا الى 400 مقمق خلال 4 سنوات، الا انه رغم انقضاء العام الأول، لم تباشر الشركة حتى الان باعمال التطوير والإنتاج، في الوقت الذي يعيش العراق وضعا حرجا في حاجته الى مع الغاء الاعفاء الأمريكي لاستيراد الإيراني والتوقعات بأن يعيش العراق صيفًا لاهبًا وبلا كهرباء نتيجة انقطاع .