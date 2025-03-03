الشيخ حمودي يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت

وقال رئيس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، إن "الشيخ همام حمودي استقبل اليوم السفير الكويتي في بغداد، حسن محمد الزمان، حيث جرى التباحث حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في العراق، إلى جانب مناقشة القمة المزمع عقدها في بغداد".وبحسب البيان، أكد الشيخ حمودي على "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين والكويت"، مشددًا على "دور في دعم الاستقرار الإقليمي".وأشار الشيخ حمودي، إلى أن "القمة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات العربية والإقليمية، وتأكيد دور المحوري في المشتركة".من جانبه، أعرب السفير حسن محمد الزمان عن دعم الكويت لجهود في مختلف المجالات، مؤكدًا على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".