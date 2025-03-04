متهم بسرقة القرن.. نائب يكشف عن شمول "هيثم الجبوري" بالعفو العام

وقال الخفاجي في منشور له على فيسبوك، "مبارك، شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم".وأضاف، "لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب. وتم اتهامنا بإننا ضد الأبرياء والمظلومين!".وأرفق النائب المنشور رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي صدام رئيس جنايات مكافحة الفساد موجه الى رئاسة استئناف الكرخ لشمول هيثم بقانون العفو.