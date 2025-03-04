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قمة القاهرة.. رئيس الجمهورية يؤكد موقف العراق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

سياسة

2025-03-04 | 10:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قمة القاهرة.. رئيس الجمهورية يؤكد موقف العراق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
1,358 شوهد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقف العراق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال رشيد في كلمته خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة، "نجدد موقفنا الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف "العراق يدين بشدة قرار الكيان الصهيوني بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (UNRWA) على الأراضي المحتلة، والدعوة لتهجير مليوني فلسطيني من أراضيهم في غزة إلى أراضي دول أخرى".

وحذر، "من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف تصفية الفلسطينيين وحرمانهم من أحقيتهم بأرضهم والتبعات الخطيرة التي ستؤول على دول المنطقة بما يهدد الاستقرار والأمن"، داعياً المجتمع الدولي والإسلامي "للتحرك السريع والتصدي بشكل موحد وحازم لجميع المشاريع التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلادهم دون وجه حق".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "التحرك العاجل لإعادة إعمار قطاع غزة، مجددا الدعوة إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمارها ووضع تقييم مدروس يحدد الاحتياجات".

وأتم رشيد بالقول "العراق يرفض وبشدة أية محاولة لإيجاد مكان بديل للفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية ومصادرة أراضيهم".



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