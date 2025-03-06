نائب محافظ الديوانية يقدم اعفاءً من منصبه

قدم النائب الأول لمحافظ الديوانية، الخميس، اعفاءً من منصبه لظروف خاصة.

وقال علي جبر الفتلاوي في بيان مقتضب، " قمت بتقديم طلب الاعفاء من المنصب لظروف خاصة".