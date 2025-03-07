محافظ البصرة يرتكب مخالفة قانونية صريحة لقانون الاستثمار

وقال الجابري في تدوينه على صفحته الشخصية، "فيسبوك"، أن "تكليف محافظ من قبل محافظ بمهام رئيس استثمار مخالفة قانونية صريحة لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".وأشار الى ان "المادة (5/ ثانيا/ز) نصت على أنه لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس تولي منصب رئيس أو أو أعضاء في الإقليم أو غير المنتظمة في إقليم".