تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني

نيوز – محلي

أكد المتحدث باسم باسم العوادي، أن لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الإيراني المستورد، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الإيراني.

وقال العوادي في تصريح نشرته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "العلاقة بين وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين والرئيس الأمريكي ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات"، مشيرا الى أنه "خلال اتصال ووزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق الطرفان الى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أمريكا في بيانها يمثل سياستها".

وأضاف، أنه "في عام 2028 من المفروض أن يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج الى استيراد من الخارج".

ولفت العوادي الى "أننا نستورد من 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد"، مشيرا الى ان "العراق لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الإيراني المستورد، لكن وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".

وذكر "نتجه نحو منصات وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".

وحول التركمانستاني، اكد العوادي ان "رئيس الوزراء تحدث مع نظير التركمانستاني بشأن ذلك"، لافتا الى ان "تأخر وصول التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة".

وتابع "خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني".