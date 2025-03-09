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رسميًا.. الخارجية الامريكية تعلن "الغاء السماح للعراق لاستيراد الطاقة الإيرانية"

سياسة

2025-03-09 | 01:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رسميًا.. الخارجية الامريكية تعلن &quot;الغاء السماح للعراق لاستيراد الطاقة الإيرانية&quot;
8,282 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، الغاء إدارة ترامب اعفاء العراق من العقوبات لدفع ثمن الطاقة لإيران، كجزء من حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها ترامب ضد طهران، بحسبما نقلت وكالة رويترز.


ونقلت الوكالة عن المتحدث إن "قرار السماح بانقضاء إعفاء العراق عند انتهاء صلاحيته يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، مضيفًا أن "حملة ترامب على إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

كان ترامب قد منح إعفاءات في البداية لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في عام 2018، مشيرًا إلى برنامجها النووي وما تسميه الولايات المتحدة تدخلها في الشرق الأوسط، وجددت إدارته وإدارة جو بايدن مرارًا وتكرارًا إعفاء العراق بينما حثت بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الدعوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن. فإيران مورد غير موثوق للطاقة"، معتبرا ان "التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصا للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالميا في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".

وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء العراقية، قائلا: "في عام 2023، كانت واردات الكهرباء من إيران تشكل 4٪ فقط من استهلاك الكهرباء في العراق".

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ترامب

اعفاء العراق

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