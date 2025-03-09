رسميًا.. الخارجية الامريكية تعلن "الغاء السماح للعراق لاستيراد الطاقة الإيرانية"

ونقلت الوكالة عن المتحدث إن "قرار السماح بانقضاء إعفاء عند انتهاء صلاحيته يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، مضيفًا أن "حملة ترامب على تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".كان ترامب قد منح إعفاءات في البداية لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات الطاقة في عام 2018، مشيرًا إلى برنامجها النووي وما تسميه تدخلها في الأوسط، وجددت إدارته وإدارة جو بايدن مرارًا وتكرارًا إعفاء بينما حثت على تقليل اعتمادها على الكهرباء . وكرر المتحدث باسم هذه الدعوة.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة في أقرب وقت ممكن. فإيران مورد غير موثوق للطاقة"، معتبرا ان "التحول في مجال الطاقة في يوفر فرصا للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالميا في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء على شبكة الكهرباء العراقية، قائلا: "في عام 2023، كانت واردات الكهرباء من تشكل 4٪ فقط من استهلاك الكهرباء في العراق".