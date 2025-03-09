مجلس الديوانية يختار عماد الشبلاوي نائبا للمحافظ

وقال إعلام مجلس المحافظة، "خلال جلسة طارئة مجلس يصوت على اختيار الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي".

وأضاف أنه "تم التصويت على اختيار عيسى الشبلاوي نائبا اول للمحافظ بعد قبول إعفاء علي جبر الفتلاوي بناءً على طلبه".



من جانبه، قال محافظة الديوانية جعفر في بيان، "اعلنتُ اعتراضي وانسحبتُ من جلسة مجلس محافظة المنعقدة الآن".

وأضاف "سبق أن قدّمتُ العديد من المقترحات لآلية اختيار الوحدات الادارية بوضوح وشفافية تخدم صالح المأسوف على حالها، لكن للمحاصصة والاتفاقات في الغرف المؤصدة رأي آخر باتجاه المحسوبية والحزبية، علما انني الوحيد انسحبت من الجلسة".