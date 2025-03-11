رئاسة البرلمان: الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض قانون الحشد داخل المجلس

وقال نائب في حديث لـ نيوز، إن "السبب في عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات البرلمان خلال الفترة الأخيرة يعود الى الخلافات بين الكتل بشأن قانون وإدراجه على جدول الأعمال".وأضاف عبد الله، أن "الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض القانون ضمن جدول أعمال المجلس بعد التصويت عليه من قبل الحكومة"، داعيا النواب "ضرورة الحضور لجلسات البرلمان والتباحث بشأن القوانين والقضايا المختلف عليها".