بعد سجاله مع الوزارة بسبب رواتب كردستان.. المالية تعتبر وكيلها "مستقيلا" بالغياب

واظهرت وثيقة حصلت عليها نيوز، انه "بالنظر لعدم مباشرة محمد وكيل الوزارة وكالة، بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له في 11 شباط، وانقطاعه عن الدوام دون عذر مشروع، تقرر اعتباره مستقيلا من الوظيفة اعتبارا من تاريخ 5 اذار".وفي نهاية شهر يناير، دخلت بسجال في بيان مع وكيل الوزارة محمد بعد ان نشر منشورا انتقد فيه وزارته لعدم تمويل رواتب إقليم كردستان، حيث وصفت تصريحات ومنشورات الوكيل بانها "غير دقيقة".