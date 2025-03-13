بشأن مخيم الهول.. اجتماع وزاري رفيع ومطالبة واشنطن بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية

وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس السوداني، عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم اجتماعا طارئا لجميع الوزراء ذات العلاقة بمجالات العمل التي حددتها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص مركز الأمل ومخيم الهول وملف العوائل العراقية العائدة من شمال شرق سوريا، وبحث أثر تعديل تمويل الدعم الأمريكي لبرامج في العراق".وأضاف البيان، أن "الاجتماع الطارئ ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحضور مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزراء الهجرة والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية وممثل وزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة، ومستشاري رئيس للشؤون الأمنية وحقوق الأنسان".وتابع البيان، أن "الاجتماع ناقش ما جاء في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في والمتعلقة بتحديد فجوات العمل نتيجة تعديل التمويل الأمريكي وأثره على برامج في العراق".ولفت البيان، الى ان "المجتمعون اتخذوا خلال الاجتماع، جملة قرارات مهمة لدعم وزارة الهجرة والمؤسسات العراقية العاملة ضمن هذا الملف، لضمان استمرار عمل نقل العوائل العراقية وإكمال عملية الإدماج بشكل طبيعي دون أن تتأثر بقرار التعليق".وبحسب البيان، شدد الاجتماع على "مسؤولية المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لإنهاء الصفحة الثانية في ملف داعش، من خلال عملية إعادة التأهيل للعوائل المتورطة"، مؤكدا أنها "مسؤولية تشاركية وليست مسؤولية وحده، فضلا عن مطالبة الجانب الأمريكي بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق".