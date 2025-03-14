بمؤتمر صحفي مع الشيباني.. وزير الخارجية: التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، ، وتابعته نيوز، أن " العلاقات العراقية السورية تاريخية، والتهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة"، مشيرا الى ان "المجتمع السوري عانى مثلنا من سياسات حزب البعث".وأضاف، أن "سوريا كانت في مستمر للتخلص من النظام الشمولي ونظام الفرد الواحد، وبحثنا مع الوفد السوري تشكيل عمليات مشتركة لمواجهة تنظيم الدولة".وتابع: "ناقشنا مع الجانب السوري تحركات وفكرة تشكيل عمليات مشتركة لمواجهة التنظيم، والتجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية"، مبينا أن "عدم الاستقرار في يؤثر مباشرة على الأوضاع في ، والعراقيون دفعوا ثمناً كبيراً إزاء الحرب الطائفية".واكد حسين، انه "ناقشنا الأحداث في الساحل السوري وعبرنا عن قلقنا لما يحصل هناك، لأن إهمال أي مكون في المجتمع يحدث غضباً وفوضى يستغلهما الإرهابيون" وشدد على "ضرورة التعاون دولياً من أجل القضاء على الإرهابي، وغرفة عمليات محاربته سترى قريباً".وعبر حسين عن "تأييده للاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وبين مظلوم عبدي، متمنياً تطبيقه لمصلحة سوريا"، مختتماً أنه "طرحنا فكرة تأسيس مجلس تعاون بين وسوريا".