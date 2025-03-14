رئيس البرلمان لوزير الخارجية السوري: يجب احترام حسن الجوار

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، أنه "استقبل رئيس اليوم، وزير الخارجية السوري الشيباني، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الأواصر بينهما وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة".وأكد رئيس "ضرورة تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في لأي بلد"، مشدداً على "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين وسوريا من أجل دحر التنظيمات الإرهابية كتنظيم وزيادة التنسيق الامني بين ودمشق بما ينسجم وطبيعة التحديات التي تواجهها المرحلة".كما تبادل الجانبان، بحسب البيان، "وجهات النظر في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية".