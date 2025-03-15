السوداني يطلق العمل التنفيذي في 14 مشروعاً في سنجار وسهل نينوى

وأكد أنّ هذه المشاريع التي تموّل من إعمار وسهل ، تأتي ضمن رؤية الحكومة في تبنّي مجموعة من المشاريع التنموية التي تركز على إعمار قضاء ، وسهل ، وناحيتي زمّار، والقحطانية، التي تعرضت إلى اعتداءات ممنهجة من قبل الإرهابية، مثمناً جهود محافظ ورؤساء الوحدات الإدارية، ورئيس الصندوق وكل العاملين الذين ساهموا في إطلاق هذه المشاريع، مؤكداً أنّ الحزمة الثانية ستتضمن مشاريع تشمل بقية المناطق.وبين أنّ حجم التضحيات التي قدمها أهالي وسهل طيلة فترة التصدي لداعش الإرهابية، بجانب الظلم الذي تعرضوا له في ظل النظام السابق، دفع الحكومة إلى تأسيس خاص لسنجار وسهل ، تم تضمينه في البرنامج الحكومي، مؤكداً الالتزام بإنهاء ملف النازحين، وتنفيذ المشاريع كعامل مساعد لتسريع عودتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، فضلاً عن اعتماد خطة طارئة لخدمة المناطق المستهدفة وتلبية احتياجاتها في قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحّة.وأشار إلى التوجه نحو تنفيذ مشاريع مهمة مثل جامعة ، كما جرى التنسيق بين الوزارات والدوائر الخدمية والوحدات الإدارية لتجنب التعارضات وتفادي أيّ عرقلة لتنفيذ المشاريع، مؤكداً أن مناطق وسهل تتمتع بالموارد الطبيعية المؤهلة لتكون مدناً اقتصادية تدعم التنمية وتوفر فرص العمل.