رئيس الوزراء بشأن سنجار وسهل نينوى: مؤهلة لتكون مدن صناعية

وقال في كلمة له خلال اطلاقه العمل التنفيذي في 14 مشروعاً ضمن الحزمة الأولى من مشاريع البنى التحتية وأعمال التأهيل بقضاء ومناطق ، وتابعتها نيوز، ان "هذه المشاريع التي تموّل من صندوق إعمار وسهل ، تأتي ضمن رؤية الحكومة في تبنّي مجموعة من المشاريع التنموية التي تركز على إعمار قضاء ، وسهل ، وناحيتي زمّار، والقحطانية، التي تعرضت إلى اعتداءات ممنهجة من قبل داعش الإرهابية"، مثمناً "جهود محافظ ورؤساء الوحدات الإدارية، ورئيس الصندوق وكل العاملين الذين ساهموا في إطلاق هذه المشاريع".واكد أنّ "الحزمة الثانية ستتضمن مشاريع تشمل بقية المناطق"، مشيرا الى ان "حجم التضحيات التي قدمها أهالي وسهل طيلة فترة التصدي لداعش الإرهابية، بجانب الظلم الذي تعرضوا له في ظل النظام السابق، دفع الحكومة إلى تأسيس صندوق خاص لسنجار وسهل ، تم تضمينه في البرنامج الحكومي".وأكد "الالتزام بإنهاء ملف النازحين، وتنفيذ المشاريع كعامل مساعد لتسريع عودتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، فضلاً عن اعتماد خطة طارئة لخدمة المناطق المستهدفة وتلبية احتياجاتها في قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحّة".وأشار إلى "التوجه نحو تنفيذ مشاريع مهمة مثل جامعة ، كما جرى التنسيق بين الوزارات والدوائر الخدمية والوحدات الإدارية لتجنب التعارضات وتفادي أيّ عرقلة لتنفيذ المشاريع"، مؤكداً أن "مناطق وسهل تتمتع بالموارد الطبيعية المؤهلة لتكون مدناً اقتصادية تدعم التنمية وتوفر فرص العمل".