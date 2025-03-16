في ذكرى حلبجة.. أربيل "غير مكتفية" بمحاسبة المتورطين وترفع طلبين للحكومة والبرلمان

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الذكرى السنوية للقصف الكيماوي على والمناطق المحيطة بها، نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، الذين ستظل ذكراهم حاضرة في ضميرنا ووجداننا، ونحيّي بعرفان وتقدير تضحيات أهالي الوطنيين والمناضلين، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء الأبرار".وأضاف انه "مع أن بعض الجناة والمتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة قد نالوا جزاءهم، إلا أن هذه المأساة الكبرى ما زالت ألماً نابضاً وجرحاً غائراً لم يندمل رغم مرور 37 عاماً على اقترافها، ومن هنا، يحتم الواجب علينا جميعاً مواصلة السعي الحثيث لتعريف العالم بحجم وبشاعة ما اُرتكب من إبادة جماعية بحق والأنفال وغيرها من المذابح التي استهدفت شعب كوردستان، وأن نكون سنداً وظهيراً لعوائل وذوي شهداء وضحايا هذه الجرائم، وأن نضاعف جهودنا لتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم".وأكد أن "حكومة تعتبر تقديم أفضل الخدمات لمواطني وكافة ضحايا الإبادة الجماعية في ركيزة أساسية من واجباتها وجوهر مسؤولياتها، وقد أنجزت في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية بمختلف المجالات في محافظة ، ونعي تماماً أن هذه المحافظة تستحق المزيد من الخدمات، ونُعاهد أهلها والمضحين الكرام بأننا لن نذخر جهداً في مواصلة تقديم كل ما يليق بهم من رعاية واهتمام".واعتبر ان "مما يؤسف له في هذه المناسبة الأليمة هو تقاعس الحكومة الاتحادية عن الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه إنصاف وتعويض عوائل ضحايا وشهداء والمؤنفلين، حتى أن مجلس النواب لم يبت لغاية الآن في عملية تحويل إلى محافظة، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحياتها الجسام، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وندعو إلى الإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".