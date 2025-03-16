في ذكرى حلبجة.. أربيل "غير مكتفية" بمحاسبة المتورطين وترفع طلبين للحكومة والبرلمان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أنشيلوتي يهدد رابطة الليجا: لن نلعب دون 3 أيام راحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في ذكرى حلبجة.. أربيل "غير مكتفية" بمحاسبة المتورطين وترفع طلبين للحكومة والبرلمان

سياسة

2025-03-16 | 02:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في ذكرى حلبجة.. أربيل &quot;غير مكتفية&quot; بمحاسبة المتورطين وترفع طلبين للحكومة والبرلمان
808 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الاحد، الخطوات المطلوبة تجاه حلبجة في الذكرى الـ37 على جريمة القصف الكيمياوي، معتبرا ان محاسبة الجناة والمتورطين الرئيسيين غير كافية وتتطلب تعويض الضحايا.



وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الذكرى السنوية للقصف الكيماوي على حلبجة والمناطق المحيطة بها، نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، الذين ستظل ذكراهم حاضرة في ضميرنا ووجداننا، ونحيّي بعرفان وتقدير عظيم تضحيات أهالي حلبجة الوطنيين والمناضلين، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء الأبرار".

وأضاف انه "مع أن بعض الجناة والمتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة قد نالوا جزاءهم، إلا أن هذه المأساة الكبرى ما زالت ألماً نابضاً وجرحاً غائراً لم يندمل رغم مرور 37 عاماً على اقترافها، ومن هنا، يحتم الواجب علينا جميعاً مواصلة السعي الحثيث لتعريف العالم بحجم وبشاعة ما اُرتكب من إبادة جماعية بحق حلبجة والأنفال وغيرها من المذابح التي استهدفت شعب كوردستان، وأن نكون سنداً وظهيراً لعوائل وذوي شهداء وضحايا هذه الجرائم، وأن نضاعف جهودنا لتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم".

وأكد أن "حكومة إقليم كردستان تعتبر تقديم أفضل الخدمات لمواطني حلبجة وكافة ضحايا الإبادة الجماعية في كردستان ركيزة أساسية من واجباتها وجوهر مسؤولياتها، وقد أنجزت في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية بمختلف المجالات في محافظة حلبجة، ونعي تماماً أن هذه المحافظة تستحق المزيد من الخدمات، ونُعاهد أهلها والمضحين الكرام بأننا لن نذخر جهداً في مواصلة تقديم كل ما يليق بهم من رعاية واهتمام".

واعتبر ان "مما يؤسف له في هذه المناسبة الأليمة هو تقاعس الحكومة الاتحادية عن الوفاء بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه إنصاف وتعويض عوائل ضحايا وشهداء حلبجة والمؤنفلين، حتى أن مجلس النواب لم يبت لغاية الآن في عملية تحويل حلبجة إلى محافظة، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحياتها الجسام، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وندعو إلى الإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".

>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

مجزرة حلبجة

ذكرى ابادة حلبجة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
Play
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
Play
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
Play
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
Play
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
بال 90
Play
بال 90
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
Play
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
Play
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
Play
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
زار رمضان
Play
زار رمضان
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
Play
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
الله بالخير
Play
الله بالخير
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
Play
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
Play
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
Play
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
Play
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
Play
غانم العيفان - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-15
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-15
بال 90
Play
بال 90
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
Play
قضاء النعمانية الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-15
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
Play
نشرة ١٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
Play
15-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-15
زار رمضان
Play
زار رمضان
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
Play
قصة عائلة عراقية حزينة في سوق الفرج - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-15
الله بالخير
Play
الله بالخير
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
Play
حينما يتحول الألم لأمل في الله بالخير - الموسم٢ - الحلقة ١٥ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-15
اخترنا لك
دعوات انفصال "الدولة الشيعية" تلتهب في العراق.. استعراض لـ3 مؤشرات استثنائية
03:59 | 2025-03-16
العيساوي: العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد
17:54 | 2025-03-15
ماكرون يهاتف السوداني ويتفق معه على موعد لزيارة بغداد
12:29 | 2025-03-15
الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: نفخر بصمود لبنان ولن نتخل عن دعمها
12:12 | 2025-03-15
السوداني يستقبل رئيس أساقفة ويؤكد: الحكومة حريصة على حماية حقوق مختلف المكونات
08:55 | 2025-03-15
توريث للمناصب الإدارية في الديوانية!
08:28 | 2025-03-15
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.