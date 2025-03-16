رئيس الوزراء يؤكد أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي

وهنَّأ ، في مستهلّ اللقاء، السفير بمناسبة تسنمه مهام عمله، كما جرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وآفاق تطوير التعاون المتبادل وتنميته، والبحث في عقد الجولة 19 من اجتماعات اللجنة العراقية المشتركة العليا، بحسب بيان للمكتب لرئيس ورد للسومرية نيوز.وبين رئيس حرص على توطيد العلاقات مع الهند، مؤكداً أهمية تأسيس مجلس تعاون اقتصادي عراقي هندي، وكذلك تفعيل مجلس الأعمال العراقي ، وتنظيم زيارات للشركات إلى والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.وأشار إلى تطلع للانضمام إلى للطاقة الشمسية ومقره الهند، الذي يهدف إلى معالجة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز استخدام الطاقة الشمسية.من جانبه، أشار السفير إلى عمق وتاريخية العلاقات العراقية ، مؤكداً رغبة الشركات للعمل في ، وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.