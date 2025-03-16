زيباري يتحدث عن "لوبيات الكرد" في أمريكا: تعود الى السبعينات

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الاثنين، أن لوبيات الكرد في الأمريكية تعود الى سبعينات الماضي، فيما أشار الى أن الرسائل الأمريكية الى المنطقة جدية.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "اعرف جو ويلسن بشكل جيد لكني لا اكتب تغريداته"، موضحا أن "الآراء التي تصدر من ليس شرطا السياسة الرسمية للإدارة لكنها تعكس".

وأضاف أن "الرسائل الأمريكية جدية والعراق بمرمى الهدف بالنسبة للجانب الاقتصادي والمالي"، كاشفا أن "أنور قرقاش نقل رسالة من الى المرشد الإيراني الأعلى على والموقف الإيراني كان حازما لكن الإيرانيين شطار".

الى ذلك، قال "لدينا لوبيات في الأمريكية وتعود الى سبعينات الماضي وهي ساعدتنا في المعارضة"، مضيفا "لدينا حقوق دستورية في ولدينا ارتباط مع التحالف الدولي".

وشدد على أن "ليس كل ما نطلبه من اللوبيات الأمريكية ينفذ"، مستدركا بالقول "القرار الأمريكي مؤثر".

وعن الأوضاع في سوريا وموقف الحكومة العراقية، قال "الموقف كان متخبطا ومشوشا"، مضيفا "التعامل مع الوضع في سوريا بشكل إيجابي هو أفضل".