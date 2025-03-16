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زيباري يتحدث عن "لوبيات الكرد" في أمريكا: تعود الى السبعينات
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زيباري يتحدث عن "لوبيات الكرد" في أمريكا: تعود الى السبعينات
سياسة
2025-03-16 | 17:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,824 شوهد
اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني
هوشيار
زيباري
، الاثنين، أن لوبيات الكرد في
الولايات المتحدة
الأمريكية تعود الى سبعينات
القرن
الماضي، فيما أشار الى أن الرسائل الأمريكية الى المنطقة جدية.
وقال
زيباري
خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه
السومرية
الفضائية، "اعرف جو ويلسن بشكل جيد لكني لا اكتب تغريداته"، موضحا أن "الآراء التي تصدر من
الكونغرس
ليس شرطا السياسة الرسمية للإدارة لكنها تعكس".
وأضاف أن "الرسائل الأمريكية جدية والعراق بمرمى الهدف بالنسبة للجانب الاقتصادي والمالي"، كاشفا أن "أنور قرقاش نقل رسالة من
ترامب
الى المرشد الإيراني الأعلى على
خامنئي
والموقف الإيراني كان حازما لكن الإيرانيين شطار".
الى ذلك، قال
زيباري
"لدينا لوبيات في
الولايات المتحدة
الأمريكية وتعود الى سبعينات
القرن
الماضي وهي ساعدتنا في المعارضة"، مضيفا "لدينا حقوق دستورية في
العراق
ولدينا ارتباط مع التحالف الدولي".
وشدد على أن "ليس كل ما نطلبه من اللوبيات الأمريكية ينفذ"، مستدركا بالقول "القرار الأمريكي مؤثر".
وعن الأوضاع في سوريا وموقف الحكومة العراقية، قال
زيباري
"الموقف كان متخبطا ومشوشا"، مضيفا "التعامل مع الوضع في سوريا بشكل إيجابي هو أفضل".
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