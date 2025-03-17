مطالبات بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "التخصيص المالي لمحافظة في جداول الموازنة للعام 2024 ضمن الموازنة الإستثمارية كان 48 مليار دينار، وهذا قليل بالنسبة للمحافظة".واضافت ان "محافظة بحاجة إلى الكثير من وخصوصا إنها تستقبل سنويا ملايين من الزائرين من كافة المحافظات ودول العالم وخصوصا في الزيارة الاربعينية".وبينت ، ان "وزارة المالية مطالبة اليوم بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025 إلى أكثر من 150 مليار دينار من أجل استكمال والبنى التحتية في المحافظة".