السامرائي يؤكد ضرورة استمرار التنسيق في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية مع تركيا

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس تحالف العزم المهندس استقبل، اليوم الاثنين في مكتبه بالعاصمة ، سفير الجمهورية التركية لدى إنان"، مبينا انه "جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكد "خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات العراقية-التركية، بما يخدم مصلحة البلدين الجارين الصديقين"، مشيراً إلى "ضرورة استمرار التنسيق في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في والمنطقة".من جانبه، أعرب السفير التركي عن "حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون"، مؤكدًا "استعداد لدعم في المجالات التنموية والاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة".