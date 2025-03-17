طلال الزوبعي يعلن انضمامه الى كتلة المبادرة

أعلن النائب ، اليوم الاثنين، انضمامه الى كتلة المبادرة.

وقال مكتب في بيان، "النائب يعلن انضمامه الى كتلة المبادرة". وعزا البيان ذلك "ايمانا منه بأن هذه الخطوة مهمة لتحقيق تطلعات شعبنا عامة واهله في خاصة".