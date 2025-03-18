دعوى قضائية ضد الخنجر بسبب " تصريحاته الطائفية"

وقالت النائبة الزاير في مقطع فيديو تابعته نيوز، ان "التصريحات الطائفية التي يطلقها دائما واخرها مباركته لعصابات الجولاني ودعوته لابادة الأبرياء في الساحل السوري، دفعتنا الى إقامة دعوى قضائية ضده بسبب خطورة التصريحات التي تزيد من الشحن الطائفي وتهدد السلم العراقي".وأضافت انه "لا تراجع عن هذه الشكوى رغم التحذيرات والضغوطات التي نمر بها".