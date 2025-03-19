نقابة المحامين: قرار بعض الأعضاء بحل المجلس "مزور" وهذا ما جاء في قرار محكمة التمييز

وجاء في الوثيقة الصادرة من محكمة التمييز الاتي:تشكلت هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩م برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد حسن وعضوية القضاة السادة مثنى أحمد ومحمد عبد علي وصباح أعريبي وشهاب أحمد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتيقدم المحامي ولاء كريم العامري لائحة تمييزية مؤرخة في ۲۰۲۰/۳/۱۷ للطعن في قرار مجلس المحامين الصادر بالجلسة المرقمة (١٣٤) في (٢٠٢٥/۳/۱۲ المتضمن (حل مجلس وتأجيل موعد الانتخابات واشعار بذلك للأسباب التي أوردها بلائحته.القرار... /// لدى التدقيق له وجد بأن الطعن التمييزي انصب على قرار جلسة مجلس المحامين المرقم (١٣٤ ) في (۲۰/۳/۱۲ المتضمن حل مجلس وتأجيل موعد الانتخابات وإشعار بتطبيق المادة ۳/۹۳ من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹٦٥ (المعدل وإذ أن المحامين بكتابها المرقم (٥۰۰٦ ) في ۲۰۲۰/۳/۱۸ أوضحت بأنه وبعد الرجوع الى سجلات الرسمية تبين عدم وجود أي أوليات تخص جلسة مجلس محل الطعن التمييزي ولم يتم إعداد أي منهاج لغرض عرضه على مجلس وعدم تسجيل القرار في سجل القرارات ولا يوجد له أصل في سجلات وأنه تم الاطلاع على مضمون القرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.ويعتبر هذا القرار مزور وليس له وجود في سجل قرارات المجلس ولا يحمل ختم ولا فورمة وشعار ولم تعقد جلسة للمجلس في هذا اليوم وتحتفظ بحقها في تحريك الشكوى الجزائية ضد الأعضاء الذين قاموا بهذا التصرف غير القانوني وإذ تأيد بكتاب مجلس المشار اليه عدم صدور القرار محل الطعن من مجلس على وفق الآلية المنصوص عيلها في المادة (۸۸) من قانون المحاماة مما يعني أن قرار مجلس الصادر في الجلسة المرقمة (۱۲۷) في ۲۰۲٥/٢/٢٠ الذي حدد موعد الانتخابات في ٢٠٢٥/٣/٢٤) تطبيقاً للمواد (٧٦) وما بعدها) من قانون المحاماة يبقى نافذاً ومعتبراً ما دام لم يتم العدول عنه أصولياً وإذ ثبت على وفق ما تقدم عدم صدور القرار محل الطعن من مجلس مما يجعل الطعن التمييزي لا محل له وغير ذي موضوع وواجب الرد من هذه الجهة لذا قرر رده وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/١١