3 رواتب ونصف شهريًا لكل منهم.. الإطاحة بموظفين يختلسون 10 رواتب وهمية في نينوى

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "ضبطت أربعة مُوظَّفين منسوبين إلى المُديريَّة العامة لتربية ؛ إثر إقدامهم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تعود لـ(١٠) مُوظَّفين وهميّين منسوبين إلى ممثليَّة المُديريَّة في مُحافظة أربيل".وأوضحت ان "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكِّرة قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ مُختصٍّ من مُديريَّة تحقيق بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، لافتةً إلى أنَّ أعمال المُتابعة والتقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق كشفت عن حصول مُخالفاتٍ مُقترفةٍ في مُديريَّة التربية بنينوى والمُمثليَّة التابعة لها في ترتَّـب عليها اختلاس مبالغ ماليَّة كبيرة".وأشارت الى ان "الفريق تمكَّن من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي المُديريَّة لقيامهم بصرف رواتب لعشرة مُوظَّفين وهميّين في المُديريَّة منسوبين إلى قسم تربية ، مُبيّنةً أنَّ المُوظَّفين لم يباشروا فعلياً بالدوام الرسميّ بعد تحريرِ مدينة من عصابات تنظيم الإرهابيّ، وصدور أحكامٍ قضائيَّـةٍ بحقِّهم".ونوَّهت الهيئة بأنَّه "تمَّ تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".وفقا لذلك، فهذا يعني ان هؤلاء الموظفين الأربعة كانوا يتقاضون راتبهم الشخصي، مع راتبين ونصف لكل واحد منهما، ليكون المجموع 3 رواتب ونصف شهريا بتقاسم رواتب الموظفين الوهميين العشرة بينهم.