البرلمان يعتزم معالجة مشاكل التأخير في الحصول على الفيزا الإلكترونية العراقية

وقالت القرة غولي في حديث لـ نيوز، إن "نظام الالكترونية للدخول الى عمل به منذ يناير 2024 والتقديم يكون عبر أور الإلكترونية"، مشيرة الى ان "هذا النظام يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار الرقمنة، وهو ما يشجع على السياحة والاستثمار داخل حتى تكون الاجراءات أسهل بدلا من زيارة القنصلية او السفارة".وأضافت النائبة، أن "هناك تذمرا ومشاكل وشكاوى من قبل أغلب المسافرين او السياح بسبب التأخير للحصول على الإلكترونية أو الإجراءات تكون صعبة عند بعض السياح، وهذا بسبب مشاكل تقنية تعرض لها هذا النظام".وتابعت النائبة، أن "لجنة النقل والاتصالات النيابية ستقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لان هذا الموضوع سوف ينعكس سلباً على قطاع الطيران أو القطاع السياحي، لذلك سيتم مناقشتها لتسهيل إجراءات الدخول الى من كل الدول".