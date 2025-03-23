الأعرجي ومسؤول أمريكي يؤكدان أهمية دور العراق المحوري والفاعل في المنطقة

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ، السفير دانيال روبنستاين".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب بحث استمرار التعاون بين والولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى التي تخدم مصالح البلدين" .وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دور المحوري والفاعل في المنطقة وأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي".