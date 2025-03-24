عراقي "يسرب الأسئلة الوزارية" لرجال الاعمال يطلب اللجوء في بريطانيا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بريطانيا.. رجل يهاجم المارة بسكين ويصيب أربعة أشخاص
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عراقي "يسرب الأسئلة الوزارية" لرجال الاعمال يطلب اللجوء في بريطانيا

سياسة

2025-03-24 | 04:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عراقي &quot;يسرب الأسئلة الوزارية&quot; لرجال الاعمال يطلب اللجوء في بريطانيا
5,470 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

كشفت وسائل اعلام بريطانية، عن مهاجر عراقي نجا من الترحيل بعد ان ادعى فقدان هاتفه وهويته، كما قال انه يواجه الاعتقال في العراق لأنه كان يعمل بـ"تسريب الأسئلة" الوزارية الى رجال اعمال.



وقال الرجل، في حديثه أمام محكمة الهجرة إنه لا يستطيع تذكر أرقام هواتف عائلته، وهو ما سيمنعه من الحصول على المساعدة لاستبدال بطاقات هويته والعودة إلى العراق، كما زعم انه تعرض للتهديد بالاعتقال في العراق قبل أن يفر إلى المملكة المتحدة بعد القبض عليه وهو يسلم أسئلة الامتحانات الى الطلاب.

ومنذ ذلك الحين، قبلت وزارة الداخلية طلبه بالبقاء في المملكة المتحدة على الرغم من وجود "تناقضات" في روايته، حيث ادعى ان بطاقة هويته تم التخلص منها اثناء سفره إلى المملكة المتحدة، لكنه أخبر سلطات الهجرة في وقت سابق أنه تركها في العراق.

ورغم أن التماسه الأولي لتجنب الترحيل قد أيدته محكمة الهجرة العليا بسبب الأخطاء التي وجدها القاضي الأول في تحليل القضية، فإن استئناف الرجل سوف يتم الاستماع إليه مرة أخرى من قبل محكمة جديدة.

وأثناء دراسته في العراق، عمل الرجل بدوام جزئي في توصيل الطرود إلى عملاء من رجال الأعمال "الذين بدوا أثرياء ويقودون سيارات ذات نوافذ ملونة"، بحسب صحيفة التلغراف .

ويقال إنه بعد إحدى عمليات توصيل الطرود، أبلغه أحد رجال الأعمال أن الشرطة كانت تبحث عن اعتقاله بعد أن تم تصويره عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بتوصيل طرد، لكنه شعر بالارتباك، وقيل له ان الصندوق الذي يقوم بتوصيله يحتوي على أسئلة الامتحانات لليوم التالي.

وبحسب التقارير، فإن العراقي هرب إلى المملكة المتحدة بعد أن أمضى بعض الوقت مع منظمة حقوق الإنسان "آشتي"، خوفاً من أن يتم إلقاء اللوم عليه لتزويده الطلاب بالإجابات وبالتالي ارتكاب الاحتيال.

ورفضت المحكمة الأدنى طلبه للحماية في المملكة المتحدة بسبب العيوب المزعومة في القصة، كما قال القاضي إن الترحيل لن ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة العليا رأت أن هناك أخطاء في حكم القاضي، وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذي قضاه العراقي مع منظمة حقوق الإنسان.

وقال قاضي المحكمة العليا ديفيد كيلي إن استئناف المهاجر ضد الترحيل يجب إعادة النظر فيه بسبب التحليل المفرط للتناقضات في روايته - والتي يدعي أنها أثرت على قرار المحكمة بشأن ما إذا كان سيواجه الاعتقال في العراق.

>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

تهريب الاسئلة الوزارية

لجوء عراقي ببريطانيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
Play
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
من الأخير
Play
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
Play
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
Play
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
Play
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
Play
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
Play
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
Play
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
Play
منطقة البنوك بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-23
من الأخير
Play
من الأخير
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
Play
ريان الكلداني - حلقة ٢١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-23
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
Play
مهدية اللامي - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-23
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-23
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
Play
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
Play
23-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-23
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
Play
حالات مؤثرة من سوق الميت حي البلديات - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-23
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-23
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
Play
حلقة ٢٣ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-23
اخترنا لك
بالوثيقة.. إجراءات قانونية بحق شقيق بارزاني
10:01 | 2025-03-24
مصدر: صدور حكم بحبس محمد العلوي لمدة سنتين
06:51 | 2025-03-24
المفوضية تحدد موعد انطلاق تحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة
05:16 | 2025-03-24
بغداد تبلغ واشنطن باستخدام ايران "وثائق عراقية مزورة" لبيع نفطها
01:54 | 2025-03-24
السوداني لعائلة الشهيد حارث: حريصون على حفظ تضحيات العراقيين
16:04 | 2025-03-23
السوداني يعلن قرب توزيع قطع أراضٍ سكنية في بغداد
13:01 | 2025-03-23
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.