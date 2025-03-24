البرلمان يعقد جلسة جديدة برئاسة المشهداني

عقد ، مساء اليوم الاثنين، جلسة جديدة برئاسة .

وقال المجلس في بيان، "رئيس يفتتح أعمال الجلسة رقم (5)".

وأضاف البيان أن عدد حضور الجلسة بلغ 170 نائبا، مشيرا الى أن احمد المساري يؤدي اليمين الدستورية بديلا عن النائب احمد .